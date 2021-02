«First Dates Hotel» mit gutem Auftakt, aber schwächer als im Vorjahr

Quotennews

Im Anschluss an die Kuppelshow startete «Lust oder Frust - Die Sexbox». Konnte das erotische Programm überzeugen?

Mit einem „Dobrodošli“ begrüßte VOX ab 20:15 Uhr seine Zuschauer, da eine neue Staffelauf dem Programmplan stand. Diesmal meldete sich Roland Trettl aus Kroatien von der nördlichen Adriaküste und wollte dort für die Kandidaten für romantische Stimmung sorgen. Wie die Autoverkäuferin Sandra als erstes ins Hotel einzog, verfolgten 1,27 Millionen. Für die Geschwister Valentina und Nico interessierten sich 0,76 Millionen werberelevante Zuschauer. Der Zielgruppenanteil lag damit bei guten 8,9 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt wurden ausbaufähige 4,0 Prozent gemessen. Alles in allem ein gelungener Auftakt der zweiten Staffel, wenn auch nicht so gut wie die erste Runde.Die erste Reihe – in Frankreich produziert – holte am 20. April 2020 1,44 Millionen Neugierige, darunter 0,90 Millionen 14- bis 49-Jährige. Für VOX bedeutete dies tolle 9,7 Prozent in der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe. Zurück zum Montagabend: Im Anschluss an die Kuppelshow ging es in die Kiste, ganz wie es das Formatwollte. Das Format erinnert an «Hot oder Schrott», nur eben mit Love-Toys. Das einstündige Programm voller prickelnder Erotik behielt ab 22:15 Uhr noch 0,82 Millionen Zuschauer, wovon 0,43 Millionen der Zielgruppe angehörten. Die Einschaltquote konnte sich mit 7,8 Prozent durchaus sehen lassen. Bei den Ab-Dreijährigen waren mäßige 3,8 Prozent möglich.Am Vorabend punktete der Sender mit der roten Kugel einmal mehr mit den üblichen Programmen.sorgte ab 18 Uhr für eine Sehbeteiligung von 1,08 Millionen, was eine Quote in der Zielgruppe von im Senderschnitt liegenden 7,2 Prozent zur Folge hatte.sendete im Anschluss aus Hannover und startete die Woche bei Alev. Die Reichweite belief sich auf 1,37 Millionen, der Zielgruppenanteil auf 7,4 Prozent.