«Täglich frisch geröstet»: Talfahrt geht weiter

Quotennews

Am Dienstagabend wurde mit nur 0,78 Millionen Zuschauern ein neues Tief erreicht. Dieses wurde am Donnerstag unterboten.

Am Freitagmorgen ist YouTuber Jens Knossalla einmal nicht vor Freude ausgerastet, denn seine Sendunglief am Donnerstag gar nicht gut. Die von Stefan Raab produzierte Fernsehsendung, in der Heiko und Roman Lochmann zu Gast waren, verbuchte nur 0,54 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren.Die vierte Folge, die inzwischen auch im linearen Fernsehen zu sehen ist, war kein Erfolg. Die ersten drei Folgen – immer dienstags und donnerstags bei RTL – erreichten 1,03, 0,94 und 0,78 Millionen Zuschauer. Hinter «Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow» lief das Format noch überdurchschnittlich, ohne diesen Vorlauf stürzte die Raab TV-Produktion ab. Am Dienstag wurden nur noch 8,3 Prozent erzielt, nun fuhr RTL nur noch 0,25 Millionen junge Zuschauer und 6,9 Prozent Marktanteil ein.Die zweite Episode des neuenbrachte RTL 1,98 Millionen Zuschauer. Simon Böer erzielte als David Ritter in der Episode „X=PLD*10KM²*p+40*PM“ 5,7 Prozent Marktanteil. Die Geschichte um den Dieb des Gemüsegartens sorgte für 1,22 Millionen junge Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen generierte RTL 12,9 Prozent Marktanteil. Bereits um 20.15 Uhr sorgte das Gespräch mit Angela Merkel für 3,37 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 17,7 Prozent Marktanteil ein.