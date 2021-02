Alexandra Delvenakiotis wird Vice President Corporate Communications bei Sky

Köpfe

Zum 1. März wird Alexandra Delvenakiotis bei Sky die Unternehmenskommunikation und Aktivitäten verstärken.

Ab dem 1. März wird Alexandra Delvenakiotis als Vice President Corporate Communications zu Sky wechseln. In der neu geschaffenen Position wird sie für die externe Unternehmenskommunikation, die interne Kommunikation und die Corporate Responsibility-Aktivitäten des Unternehmens in der DACH-Region verantwortlich sein, die nun in einem Bereich zusammengefasst sind. Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin wird Mitglied des Unternehmensteams der Sky Group und berichtet als Mitglied des deutschen Managements an Danja Frech, Executive Vice President für Personal und Organisation.Alexandra Delvenakiotis kommt von StubHub und hat darüber hinaus dem Digital Media Campus der Ringier Axel Springer Media AG im Bereich Kommunikation und den Bereich Public Affairs gearbeitet. Des Weiteren arbeitete sie für das FIFA World Cup Organisationskomitee, die UNESCO und das ZDF „Mit Alexandra gewinnen wir eine sehr versierte, thematisch breit aufgestellte und hervorragend vernetzte Führungspersönlichkeit, die auf 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation und Public Affairs blicken kann. Ich bin überzeugt, dass sie in der neuen Rolle eine Bereicherung für unser schlagkräftiges Team sein wird“, sagt ihre neue Kollegin Danja Frech.Alexandra Delvenakiotis selbst meint dazu: „Als einer der führenden Entertainment-Anbieter im deutschsprachigen Raum und Teil von Europas größtem Medien- und Unterhaltungskonzern ist Sky relevant und spannend zugleich. Ich freue mich besonders, meine Erfahrungen aus dem Bereich der Digitalisierung und Transformation von Medienhäusern mit einzubringen und zusammen mit meinem Team die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für Sky weiterzuentwickeln.“