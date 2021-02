Quotencheck

Die Produktion der Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH wurde nach der achten Staffel abgesetzt.

Der Mainzer Fernsehsender ZDF trennte sich von seiner Serie, die seit dem 24. Januar 2013 im Programm ausgestrahlt wird. Die Serie mit Kai Schumann, Janine Kunze, Timo Dierkes und Angelika Barts wurde aufgrund von enttäuschenden Quoten eingestellt. Wie schlug sich die Produktion der Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH in ihrem finalen Run?Die achte Staffel startete am Mittwoch, den 14. Oktober 2020, um 19.40 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen. Die Folge „Club der Detektive“ erzielte 3,85 Millionen Zuschauer und sorgte für 12,7 Prozent Marktanteil. Der Auftakt fiel mit 0,54 Millionen jungen Zuschauern und sechseinhalb Prozent Marktanteil sehr erfreulich aus.Die zweite Folge, die den Titel „Die Zuflucht“ trägt, erreichte am 21. Oktober 3,11 Millionen Zuschauer und 11,2 Prozent. Mit 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr die Serie nur noch einen Marktanteil von 3,4 Prozent Marktanteil ein. Nach zwei Wochen holte man am 11. November 3,38 Millionen Zuschauer und 11,4 Prozent. Bei den jungen Leuten ergatterte man weiterhin nur 0,25 Millionen Zuschauer und 3,3 Prozent.„Flug des Todes“ verbuchte am 18. November 3,17 Millionen Zuschauer, der Marktanteil enttäuschte mit 10,4 Prozent. Allerdings lief die Episode mit 0,32 Millionen jungen Leuten etwas besser, sodass man vier Prozent Marktanteil ergatterte. Erneut musste das Format Ende November pausieren, ehe am 2. Dezember 3,29 Millionen Zuschauer einschalteten. Nur 11,2 Prozent Marktanteil wurden verbucht, sieben Tagen später fuhr man 11,0 Prozent Marktanteil ein.Die Fernsehserie «Heldt» wurde am 16. Dezember 2020 erneut nach einem «ZDF spezial» ausgestrahlt. Davon profitierte die Serie, denn 3,84 Millionen Menschen schalteten ein. Der Marktanteil wuchs auf zwölf Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte man 0,48 Millionen Zuschauer, sodass 5,5 Prozent auf der Uhr standen. Am 13. Januar lief es beim jungen Publikum erneut erfolgreich, denn mit 0,44 Millionen jungen Menschen sorgte man für weitere fünfeinhalb Prozent.Das Finale, welches „Krankenhausreif“ heißt, wurde am Mittwoch, den 3. Februar 2021, ausgestrahlt. 2,96 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf schlechte 9,5 Prozent. Mit 0,28 Millionen jungen Leuten sorgte man für 3,6 Prozent.Die achte und letzte «Heldt»-Staffel erreichte im Durchschnitt 3,37 Millionen Zuschauer, wovon nur 0,34 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei 11,1 Prozent bei allen sowie 4,4 Prozent bei den jungen Leuten.