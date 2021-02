«Acts of Crime»: Candace Grace ist dabei

US-Fernsehen

Die Serie von Sam Esmails ABC-Drama-Serie hat mehrere Darsteller gefunden.

Der Produzent von «Mr. Robot», Sam Esmail, arbeitet derzeit an einer neuen Serie für das US-Network ABC. Das Dramawurde nun mit Jungschauspielerin Candace Grace besetzt. Dies ist für die Schauspielerin das erste große Projekt, denn die aus New Orleans stammende Grace schloss vergangenes Jahr ihr Studium an der Rutgers University ab.Zu den weiteren Darstellern im Pilotfilm gehören Josiah Cross, Peter Mark Kendall und Molly Price. Über die Handlung der Serie ist nur wenig bekannt, außer dass sie als eine besondere Form der Krimiserie beschrieben wird. Grace wird die Hauptrolle der Vivien Lamonte spielen, einer schwarzen Polizistin, die in einem Vorort von New Jersey im Morddezernat arbeitet. Ihre frühen Jahre verbrachte sie auf der falschen Seite des Gesetzes, aber sie wandelte sich und ging zur Polizei.Esmail wird «Acts of Crime» schreiben, Regie führen und über Esmail Corp. als ausführender Produzent fungieren. Chad Hamilton von Esmail Corp. wird ebenfalls als ausführender Produzent tätig sein. UCP, wo Esmail derzeit unter einem Gesamtvertrag steht, wird zusammen mit ABC Signature produzieren.