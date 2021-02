Drehstart für ZDF-Liebeskomödie «Alice im Weihnachtsland»

TV-News

In Bayern entsteht bereits seit dem 2. Februar die neue Komödie mit Aybi Era und Jochen Matschke.



Alice ist erst seit Kurzem mit ihrem Freund Nicolas (Daniel Gawlowski) zusammen, als er sie einlädt, Weihnachten mit ihm und seiner Familie in Oberstdorf zu verbringen. Obwohl Alice zunächst zögert, sagt sie schließlich doch zu. Doch schon aus der gemeinsamen Anreise wird nichts, denn ein wichtiges berufliches Projekt hält Nicolas auf. So steht Alice allein am Bahnhof in Oberstdorf, als Nicolas ihr am Telefon nahelegt, einfach schon mal zu seinen Eltern zu fahren. Wie praktisch, dass es das Schicksal gut mit ihr meint und sie am Bahnhof Nicolas älteren Bruder Jakob Huber (Jochen Matschke) trifft.Die Eltern Hanna (Jutta Speidel) und Toni (August Schmölzer) begrüßen Alice so herzlich, dass sie sich schnell wie zu Hause fühlt. Dass es Nicolas erst an Heiligabend nach Oberstdorf schafft, ist plötzlich gar kein Problem mehr. Alice fühlt sich wohl und baut eine immer engere Bindung zum verwitweten Jakob und seinen Kindern auf. Das bringt beide in eine unangenehme Zwickmühle.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 4. März 2021, weshalb ein Sendetermin für den ZDF-Herzkino-Film bislang noch nicht feststeht. Produziert wird «Alice im Weihnachtsland» im Auftrag des ZDF von der Relevant Film Produktion GmbH.