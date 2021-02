Ad Alliance und Mediengruppe RTL: Unterstützung durch «click & collect»-Kampagne für stationären Handel

Wirtschaft

Mit der Kampagne, die im Fernsehen, den sozialen Medien und im Print-Bereich zu finden sein wird, sollen Einzelhändler unterstützt werden.

Der Lockdown bedeutet für viele Einzelhändler deutliche Umsatzeinbußen und sogar Existenzängste. Medienvermarkter Ad Alliance und die Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, Audio Now sowie die Gruner + Jahr Printtitel BRIGITTE, STERN und GALA etablieren gemeinsam den Hashtag #supportyourlocals, womit sie durch ihre Reichweite und Angebote dem stationären Handel unter die Arme greifen wollen.Ab sofort appelliert ein 30-sekündiger Image-Spot an alle Bürger & Bürgerinnen, dass sie bei ihren lokalen und stationären Händlern online einkaufen und es dann vor Ort abholen sollen. Daher entsteht das Motto «click & collect». Darüber hinaus bietet die Ad Alliance ihren Kunden auch über die «click & collect»-Kampagne verschiedene Sonderwerbeformen im TV, den digitalen Medien, ATV oder Print an.„Solidarität ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je und wir sehen es als eine unserer Aufgaben an, stationäre Händler zu unterstützen.“, sagt Frank Vogel, Chief Sales & Marketing Officer Ad Alliance und erzählt weiter: „Egal ob TV, Print oder Online, wir erreichen mit unserem Ad Alliance-Portfolio über 99 Prozent der Bevölkerung und das müssen und möchten wir nutzen. Die Botschaft von «click & collect» ist so wichtig zur Stärkung von Einzelhändlern und Restaurants in dieser schwierigen Zeit. Wenn wir diese mit unserem Konzept unterstützen können, ist unser Ziel erreicht. Denn nur gemeinsam können wir diese Situation meistern und positiver auf die Zeit nach Corona schauen.“