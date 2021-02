«My Hero Academia» geht bei ProSieben Maxx in die dritte Runde

TV-News

Insgesamt 25 neue Folgen der japanischen Serie werden beim Sender im März zu sehen sein.



handelt grundlegend von Izuku "Deku" Midoriya, der von Helden begeistert ist und gerne einen Quirk hätte. Quirks sind besondere Fähigkeiten, womit man im Dunkeln leuchten kann, Feuer beschwören kann oder einen mutieren lassen. 80% der Menschen besitzen diese Fähigkeit, allerdings ist Deku keiner davon. Doch der größte Held Japans, All Might, gibt Deku seinen Quirk. Um zu lernen mit diesem Quirk und dessen Fähigkeiten umzugehen, meldet er sich an der AU Oberschule an.Zu Beginn der dritten Staffel reisen die AU-Klassen 1A und 1B nun in ein Sommercamp. Um bei dem nächsten Kampf gegen die Schurken besser dazustehen, heißt es also Training. Training. Training. Doch die Schurken machen auch keinen Halt davor, nach der Schule auch das Sommercamp anzugreifen.Die Serie «My Hero Academia» basiert auf der gleichnamigen Manga in Japan, welcher seit 2014 in Japan erscheint. Ab dem 1. März sind dann immer von Montag bis Freitag um 18.55 Uhr die Folgen der dritten Staffel bei ProSieben Maxx zu sehen.