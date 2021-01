Die «heute show» kehrt sehr stark zurück, schwerer tut sich das «ZDF Magazin Royale»

Quotennews

Die Krimiserie «Die Chefin» punktete zuvor erstmals bei über sieben Millionen Fernsehenden.



lag schon in den vergangenen Wochen bei herausragenden Werten, doch in dieser Woche setzte die Krimiserie noch eins drauf. Das Format im ZDF erhöhte die Reichweite von 6,35 Millionen auf einen neuen Bestwert von 7,09 Millionen Menschen. Hieraus folgte ein sehr starker Marktanteil von 21,2 Prozent. Dem Programm war mit großem Abstand der Reichweitensieg des Tages möglich. Die 0,76 Millionen Jüngeren sorgten ebenfalls für eine ausgezeichnete Quote von 9,3 Prozent.Auchmachte mit 5,70 Millionen Zuschauern stark weiter. Hier wurden sehr gute 17,6 Prozent Marktanteil gemessen. Eine hohe Sehbeteiligung von 8,8 Prozent war bei den 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen möglich. Für dasverkleinerte sich das Publikum schließlich auf 4,70 Millionen Menschen und der Marktanteil sank auf gute 16,1 Prozent. 0,78 Millionen jüngere Fernsehenden verbesserten sich hingegen auf hohe 9,8 Prozent.Nach einer Sendepause stand nun wieder dieauf dem Programm. Das Satire-Format holte sich mit 5,12 Millionen Neugierigen so viele Zuschauer wie seit Mai 2020 nicht mehr. Dies entsprach einem starken Marktanteil von 19,9 Prozent. Bei den 1,39 Millionen Jüngeren wurden herausragende 18,7 Prozent erzielt. Im Anschluss kehrte ebenfalls daszurück. Das ZDF verbuchte bei 2,50 Millionen Fernsehzuschauern einen soliden Marktanteil von 11,9 Prozent und somit den bislang schwächsten Wert. Bei den 0,97 Millionen Jüngeren wurden sehr starke 15,7 Prozent Marktanteil generiert.