«Die Stubers - Deutschlands Trödelkönige» neu im RTLZWEI-Programm

TV-News

Ab Mitte Februar sind die größten Mannheimer Trödelkönige mit Entrümpelungsarbeiten beim Grünwalder Sender zu sehen.



Familie Stuber hat auf 12.000 Quadratmetern Industriegelände einen Lagerverkauf, wo sie Antikes, Kurioses und Rares aus Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen anbieten. Und da kommt mit jährlich rund 1.000 Einsätzen einiges zusammen. Das beachtliche Familienimperium, welches von Familienoberhaupt Jürgen Stuber mit seiner Frau Rina einst aufgebaut wurde, soll nun allmählich von Tochter Vanessa übernommen werden.Vanessa arbeitet bereits als Juniorchefin in dem Betrieb und will mit fester Entschlossenheit das Lebenswerk ihrer Eltern fortführen. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Knowhow ist sie gut vorbereitet, doch reibungslos läuft der Generationswechsel nicht ab. Denn Papa und Tochter prallen mit ihren Köpfen gerne mal gegeneinander. Papa Jürgen kann sich nicht zurücknehmen und mischt sich überall ein. Tochter Vanessa hingegen will um jeden Preis seinen hohen Ansprüchen gerecht werden, aber auch Zeit haben für ihre kleine Familie, die aus Tochter Emelie, Söhnchen Gabriel und Mann Jonas, der ebenfalls im Familienbetrieb mitarbeitet, besteht.Ausstrahlung der Sendung «Die Stubers - Deutschlands Trödelkönige» , welche von Splendid Studios GmbH produziert wird, ist ab 17. Februar um 21.15 Uhr immer mittwochs bei RTLZWEI . Ebenso sind die Folgen auch 30 Tage lang kostenlos nach Ausstrahlung auf TV Now zu finden.