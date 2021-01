Apple verdient 111,4 Milliarden US-Dollar

Wirtschaft

Im Weihnachtsquartal 2020 entwickelten sich die Geschäfte prächtig.

Der Technikkonzern Apple verbuchte das beste Quartal aller Zeiten. Mit der Einführung des iPhone 12 wurden die Verkäufe noch einmal stark verbessert. Das Unternehmen setzte 111,4 Milliarden US-Dollar um, dies ist ein Plus zum Vorjahreszeitraum von 21 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 28,8 Milliarden US-Dollar.Der Umsatz des iPhones verbesserte sich um 17 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 65,6 Milliarden US-Dollar. Mit Dienstleistungen rund um den Apple-Store oder AppleTV+ verbuchte Apple 15,8 Milliarden US-Dollar, dies ist ein Plus von 24 Prozent. In allen Produktkategorien verbuchte das Unternehmen zweistellige Umsatzsteigerungen.Laut Apple sind derzeit mehr als eine Milliarde iPhones aktiv, insgesamt kommt man auf 1,65 Millionen aktive Geräte. "Dieses Quartal für Apple wäre ohne die unermüdliche und innovative Arbeit jedes Apple-Teammitglieds weltweit nicht möglich gewesen", sagte CEO Tim Cook bei der Bekanntgabe der Ergebnisse.