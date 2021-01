Der «Tatort» ist auch in dieser Woche nicht zu bremsen

Quotennews

Über zehn Millionen Fernsehende waren inzwischen zum dritten Mal in Folge interessiert.



Derging am Sonntagabend im Ersten auf Sendung. Der Kriminalkommissar Thorsten Falke musste einen Fall rund um einen Anschlag auf eine investigative Journalistin aufklären. Eine Woche zuvor saßen für den Krimi 10,15 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Daraus resultierte ein sehr starker Marktanteil von 28,1 Prozent. Bei den 2,58 Millionen Jüngeren ergatterte der Sender ebenfalls eine ausgezeichnete Quote von 25,4 Prozent.Und auch zum dritten Mal in Folge knackte das Format wieder die 10-Millionen-Zuschauer-Marke. 10,96 Millionen Krimifans saßen in dieser Woche vor dem Bildschirm und bescherten dem Sender hervorragende 30,4 Prozent Marktanteil. Die überragende Sehbeteiligung von 26,1 Prozent bei den 2,62 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte sich ebenfalls sehen lassen. Der «Tatort» holte sich somit auf dem Gesamtmarkt und bei den Jüngeren den Reichweitensieg des Tages.sprach im Anschluss mit Malu Dreyer, Helge Braun, Michael Hüther, Uwe Janssens und Vanessa Vu über die Corona-Lage. Dies verfolgten noch 3,91 Millionen Zuschauer, was einem guten Marktanteil von 14,1 Prozent entsprach. Bei den 0,65 Millionen Jüngeren waren ebenfalls gute 8,5 Prozent möglich. Für dieblieben noch 2,24 Millionen sowie 0,40 Millionen jüngere Fernsehende dran. Hier wurden solide Quoten von 10,5 und 6,4 Prozent ermittelt. Das Kulturmagazinund das Literaturmagazinfielen im Anschluss auf mickrige 6,2 beziehungsweise 4,2 Prozent. Auch bei den 15- bis 49-Jährigen kamen nur noch sehr schwache 4,2 und 3,1 Prozent Marktanteil zustande.