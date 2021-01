Neuer Reichweitenrekord für «Der Ranger  Paradies Heimat»

Quotennews

Gegenüber dem vorherigen Teil der Reihe verbesserte sich der Film um knapp zwei Millionen Zuschauer.



Das Erste zeigte am Freitagabend den Film. Das Heimatabenteuer ist der fünfte Teil der Reihe. Anfang 2020 interessierten sich 3,86 Millionen Fernsehende für das Format und verbuchten einen guten Marktanteil von 12,5 Prozent. Mit 0,46 Millionen Jüngeren kam der Sender jedoch nicht über eine akzeptable Quote von 5,6 Prozent hinaus.Diesmal schnitt der Film deutlich besser ab. Mit 5,57 Millionen Fernsehenden schalteten so viele Zuschauer ein wie noch nie bei der Reihe. Daraus resultierte eine starke Sehbeteiligung von 16,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde das bislang beste Ergebnis verbucht. Mit 0,71 Millionen Zuschauern war die jüngere Gruppe vertreten. Der Sender verbuchte eine gute Quote von 8,0 Prozent. Für dieblieben weiterhin 3,67 Millionen Interessenten auf dem Sender. Dies glich einem recht durchschnittlichen Marktanteil von 11,4 Prozent. Auch bei den 0,59 Millionen Jüngeren wurden solide 6,6 Prozent eingefahren.Beim Krimidramahielt sich die Quote konstant bei 11,4 Prozent, während die Reichweite auf 2,66 Millionen Menschen sank. 0,30 Millionen jüngere Zuschauer kamen nicht über ein maues Ergebnis von 4,5 Prozent hinaus. Die Serieüberzeugte schließlich nur noch 0,78 Millionen Krimifans. Hier fiel der Marktanteil auf niedrige 6,9 Prozent. Eine miese Quote von 2,5 Prozent beendete den TV-Abend bei den 0,09 Millionen Jüngeren.