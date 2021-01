«Die Toten vom Bodensee»: In der jüngeren Gruppe erfolgreicher als Jan Josef Liefers

Quotennews

Die Krimi-Serie konnte insgesamt nicht ganz mit dem Fernsehfilm vom vergangenen Montag mit Jan Josef Liefers mithalten, doch bei den jungen Zuschauern übertrumpfte man «Requiem für einen Freund».

Vor einer Woche musste sich im ZDF Jan Josef Liefers inbeweisen und überzeugte das Publikum in diesem Fernsehfilm. Damals schalteten 9,33 Millionen ein. In dieser Woche stellte sich Matthias Koeberlin der Herausforderung um gute Quoten. Eine neue Ausgabe vonstand auf dem Programmplan. Die Folge mit dem Titel «Der Wegspuk» holte die größte Reichweite der Primetime, allerdings nicht ganz so viele Zuschauer wie Liefers. 8,32 Millionen schalteten den Mainzer Sender ab 20:15 Uhr ein, wovon 1,08 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Auf dem Markt resultierten daraus grandiose 24,3 und herausragende 11,6 Prozent – ebenfalls Bestwerte und in der jüngeren Gruppe sogar noch besser als «Requiem für einen Freund» vor einer Woche.Zuvor zeigte das ZDF einzum Thema «Impfen gegen Corona». Das Magazin verzeichnete vergleichsweise gute Werte, liegen diese doch in der Regel leicht unter dem Senderschnitt. 3,80 Millionen ließen sich von Moderator Marcus Niehaves offene Fragen zum Thema beantworten. 0,46 Millionen Interessierte waren junge Zuschauer. Die Einschaltquote betrug insgesamt solide 12,0 Prozent, in der jüngeren Gruppe ordentliche 5,9 Prozent.Am späten Abend ging es nach dem, das 5,05 Millionen mit Nachrichten versorgte (Marktanteile: 16,6 beziehungsweise 10,1 Prozent), weiter mit. 2,96 Millionen blieben dran, um Pierce Brosnan in der Hauptrolle als Marcus Niehaves zu sehen. 0,41 Millionen Jüngere wollten sich den Actionthriller aus dem Jahre 2014 nicht entgehen lassen. Am Markt holte das ZDF 15,2 Prozent, bei den Jungen wurden 7,4 Prozent gemessen.