Eurosport: Alexander Pointner und Stephan Leyhe als Gast-Experten

Köpfe

Dieses Wochenende nimmt beim Skisprung-Weltcup im polnischen Zakopane Alexander Pointner die Co-Kommentatoren-Rolle an. Eine Woche später ist dann der DSV-Springer Stephan Leyhe als Gast-Experte im finnischen Lahti an der Reihe.

Der Österreicher Alexander Pointner war von 2004 bis 2014 Cheftrainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft. Mit dem Team erzielte Pointner 32 Medaillen bei Großereignissen (17 Gold), 118 Weltcupsiege, neun Nationencupsiege, vier Weltcupgesamtsiege und sechs Gesamtsiege bei der Vierschanzentournee in Serie. Er gilt damit als erfolgreichster Skisprungtrainer der Geschichte. Dabei ist sein Gesicht nicht neu für die Zuschauer, denn Pointner war bereits in der Vergangenheit als Experte bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld im Einsatz und hat in der Kurz-SerieEinblicke ins Skispringen gegeben.Erstmals bei dem Sportsender zu sehen ist hingegen der DSV-Adler Stephan Leyhe, der aufgrund eines Kreuzbandrisses die aktuelle Skisprung-Saison nur als Zuschauer verfolgen kann. Kurz vor der Verletzung holte er beim Heimspringen in Willingen seinen ersten Weltcup-Sieg. Mit den DSV-Adlern holte er in Seefeld 2019 den WM-Titel im Team und gewann mit der Mannschaft Olympia-Silber in PyeongChang 2018.Samstag, 16.1.2021, 16:00 Uhr LIVE Zakopane (POL) | TeamspringenSonntag, 17.1.2021, 15:45 Uhr LIVE Zakopane (POL) | EinzelspringenKommentator: Gerhard Leinauer / Gast: Alexander PointnerFreitag, 22.1.2021, 17:55 Uhr LIVE Lahti (FIN) | QualifikationSamstag, 23.1.2021, 16:15 Uhr LIVE Lahti (FIN) | TeamspringenSonntag, 24.1.2021, 15:30 Uhr LIVE Lahti (FIN) | EinzelspringenKommentator: Gerhard Leinauer / Gast: Stephan Leyhe