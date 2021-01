«Aktenzeichen XY ungelöst» behauptet sich stark gegen die Fußball-Konkurrenz

Quotennews

Mit Ausnahme der «ZDFzoom»-Dokumentation war der Fernsehabend im ZDF sehr erfolgreich.



Rudi Cerne und die Kriminalpolizei baten am gestrigen Abend in einer Ausgabe vonerneut um Mithilfe bei der Aufklärung von Verbrechen. Einer der Fälle behandelte den Mord eines Vermieters in seinem Gästezimmer. Vor etwa einem Monat lief die vorherige Ausgabe vor einem Publikum von 5,05 Millionen Menschen. Dies resultierte in einem guten Marktanteil von 15,5 Prozent. Bei den 1,27 Millionen Jüngeren war ein starkes Ergebnis von 13,6 Prozent möglich.Mit dieser neuen Folge erhöhte das ZDF auf 5,84 Millionen Zuschauer und einen sehr guten Marktanteil von 17,9 Prozent. In der jüngeren Gruppe gingen vermutlich ein paar Fernsehende an das Fußballspiel im Ersten verloren, dennoch verfolgten 1,24 Millionen Interessenten die Ausgabe. Es kam folglich weiterhin eine ausgezeichnete Quote von 13,7 Prozent zustande.Auch daswollten 4,96 Millionen Zuschauer nicht verpassen. Der Marktanteil hielt sich gut bei einem Wert von 17,1 Prozent. Die Sehbeteiligung bei den 0,95 Millionen Jüngeren fiel auf starke 11,5 Prozent. Ebenso war dasab 22.20 Uhr mit 3,52 und 0,65 Millionen jüngeren Fernsehenden noch ein gefragter Programmpunkt. Ermittelt wurden hier gute Marktanteile von 14,1 sowie 9,2 Prozent. Erst mit der Dokumentationsank die Reichweite auf 1,72 Millionen Menschen, wodurch auch die Quote auf einen schwachen Wert von 8,1 Prozent zurückging. Die 0,38 Millionen Jüngeren lagen mit 6,1 Prozent zumindest noch knapp über dem Senderschnitt. Die Talkshowbeendete den Mittwochabend dann wieder mit besseren Marktanteilen von 14,3 sowie 10,4 Prozent.