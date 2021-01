Filmlegende John Reilly gestorben

Köpfe

Im Alter von 84 Jahren ist der «General Hospital»-Veteran verstorben.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of John Reilly's passing. Our thoughts and prayers go out to his loved ones. Rest in peace. #GH https://t.co/bJC8PBRmcg — General Hospital (@GeneralHospital) January 10, 2021

Am berühmtesten ist seine Rolle als Schatzjäger und Ex-Spion Sean Donely in «General Hospital». Dabei gehörte John Reilly in den 1980er- und 1990er Jahren zum festen Team des Soap-Klassikers. Unter anderem hatte er auch am Anfang seiner Karriere Gastauftritte in Serien wie «Rauchende Colts», «Kojak» oder «Lou Grant». Er folgten Primetime-Gastrollen in «Durch die Hölle nach Westen», «Quincy» oder «Hawaii Fünf-Null».Zu seinen festen Rollen zählten unter anderem auch die Rolle als J.R. Ewings Geschäftspartner Roy Ralston in sechs Folgen von «Dallas», als Jake Larner in der in der Primetime-Soap «Karussell der Puppen», als Dominiques Anwalt J.J. in «Der Denver-Clan» und als Kellys Vater Bill Taylor in «Beverly Hills, 90210». Als Del Douglas war er auch in der NBC-Daily-Soap «Sunset Beach» zu sehen. Auch in dem Primetime-Spin-Off «General Hospital: Night Shift» war er anlässlich des 50. Jubiläums der Daily-Soap vertreten.Der offizielle Twitter-Account von «General Hospital», das nach wie vor als einzige noch verbliebene Daily-Soap bei ABC läuft, erinnerte am Sonntag an den langjährigen Hauptdarsteller: „Der gesamten Familie von «General Hospital» bricht es das Herz, vom Tod von John Reilly zu hören. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden.“