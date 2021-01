Neue Dokusoap «Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten» startet mit mäßigem Erfolg

Quotennews

Ein neues Format fand am Sonntagabend erstmals Einzug ins Programm bei VOX . Froonck, der als Hochzeitsplaner in der Serie «4 Hochzeiten und eine Traumreise» bekannt wurde, erhält eine eigene Sendung. Inpräsentiert er die weltweit lustigsten und emotionalsten Hochzeiten. Kommentiert werden die Momente von deutschen Promi-Paaren, darunter auch Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Das Programm startete mit 0,95 Millionen Zuschauern und einem niedrigen Marktanteil von 3,1 Prozent. Auch 0,43 Millionen Umworbene reichten nicht für mehr als eine maue Quote von 4,9 Prozent.Kabel Einserreichte in dieser Woche 1,24 Millionen Fernsehende. Die Sehbeteiligung von 3,5 Prozent stellte ein gutes Ergebnis dar. Vor allem in der Zielgruppe gelang eine deutliche Steigerung. Eine Woche zuvor verfolgten 0,48 Millionen Menschen die Dokusoap, am gestrigen Abend schalteten nun 0,64 Millionen Werberelevante ein. Der Marktanteil klettere somit von akzeptablen 4,4 Prozent auf sehr gute 6,3 Prozent.ProSieben hatte wie schon am Samstag zahlreiche Spiele vonim Programm. In der sogenannten Wild Card Round trafen ab 19.00 Uhr die Baltimore Ravens auf die Tennessee Titans. Für die Partie interessierten sich bis zu 1,17 Millionen Sportbegeisterte. Dies reichte für einen mittelmäßigen Marktanteil von bis zu 3,3 Prozent. Bei den Jüngeren schaffte es der Sender auf solide 8,9 Prozent. Ab 22.40 Uhr empfingen schließlich die New Orleans Saints die Chicago Bears. Im Laufe des Spiels sank die Reichweite von 0,92 auf 0,35 Millionen Zuschauer. Die Quote lag zwischen guten 4,5 und starken 6,7 Prozent. In der Zielgruppe kamen ebenfalls hohe Werte von 11,9 bis 15,7 Prozent Marktanteil zustande.