«2 Guns» und «Security» verhelfen RTLZWEI zu starken Quoten

Quotennews

ProSieben landete mit «Green Lantern» bei einem zufriedenstellenden Ergebnis.



RTLZWEI hatte die Actionkomödieim Programm, welche sich 1,34 Millionen Filmfans ansehen wollten. Die 4,1 Prozent Marktanteil bedeuteten für den Sender ein starkes Ergebnis. Auch die 0,61 Millionen Werberelevanten waten mit einer Quote von 6,9 Prozent sehr gut dabei. Der Actionthrillererhöhte vor 1,23 Millionen Zuschauer auf einen überragenden Marktanteil von 5,6 Prozent. Auch bei den 0,51 Millionen Jüngeren durfte sich RTLZWEI mit hohen 7,8 Prozent zufriedengeben.ProSieben startete mit dem Superheldenfilm, welcher 1,39 Millionen Zuschauer überzeugte. Mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent lag der Film genau im Senderschnitt. Die 0,69 Millionen Umworbenen reichten für eine annehmbare Quote von 7,8 Prozent. Mit dem Horrorfilmsank die Reichweite auf 0,85 Millionen Menschen. Der Marktanteil von soliden 4,1 Prozent veränderte sich kaum. 0,48 Millionen Jüngere entsprachen weiterhin einem akzeptablen Wert von 7,8 Prozent.Wie auch in den Wochen zuvor steckte VOX mitin einem Tief, aus dem sich der Sender auch in dieser Woche nicht befreien konnte. Für die vier Episoden schalteten zwischen 0,81 und 0,56 Millionen Serienfans ein. Dem Sender gelang eine leichte Steigerung von miesen 2,2 Prozent auf ein maues Ergebnis von 2,9 Prozent. Auch bei den Umworbenen sah es mit 0,30 bis 0,17 Zuschauern nicht viel anders aus. Hier bewegte sich die Quote in einem Bereich von mickrigen 3,4 bis 2,7 Prozent.