«Prodigal Son»: Neues Cast-Miglied bei Serienkiller-Drama

Vermischtes

Catherine Zeta-Jones gehört ab sofort zum Hauptcast des Serienkiller-Dramas «Prodigal Son – Der Mörder in Dir». Bereits ab kommender Woche sind die neuen Folgen auf dem US-Network FOX zu sehen.

Laut US-Medienberichten verkörpert Zeta-Jones in der Seriedie Psychologin Dr. Vivan Capshaw und ihr Mitwirken an der Rolle ist hierbei durchaus als feste Rolle angelegt. Die für Claremont Psychiatrict arbeitende Psychologin trifft auf Dr. Martin Whitly, gespielt von Michael Sheen, welcher als einst gefürchteter Mörder zu Arbeiten auf der Krankenstation abgeordnet wurde. In Dr. Whitly erkennt Dr. Capshaw jedoch etwas, was ihr dabei helfen kann Patienten zu behandeln, jedoch wird ihr neues Bild von Whitly nichts Gutes nach sich ziehen.Über die Qualifikationen von Catherine Ceta-Jones braucht man nach Hauptrollen in «Chicago», «Oceans 12» oder «Traffic – Macht des Kartells» nicht wirklich nachdenken. Zuletzt bewies die Oscar-Preisträgerin, dass sie auch Serie kann und war in der Produktion «Feud – Die Feindschaft zwischen Bette und Joan» zu sehen. Ihre neue Wirkungsstätte bei «Prodigal Son» untersteht der Entwicklung von Chris Fedak und Sam Sklaver und in Person von Greg Berlanti fand sich hierfür der verantwortliche Produzent.Inhaltlich geht es bei «Prodigal Son» um Malcolm Bright. Dessen Vater, jener Martin Whitly, ist einer der gefürchtetsten Serienkiller aller Zeiten. Durch die Aufdeckung der Morde des Vaters ist Sohn Malcolm verstört und weist diverse Verhaltensauffälligkeiten auf. Dennoch arbeitet er als Profiler für die New Yorker Polizei, wo er im Team vom Cop Gil als eines der wichtigsten Teammitglieder gesehen wird. In Deutschland kamen die Zuschauer bis mitte Oktober in den Genuss der ersten Staffel, bis jedoch Sat.1 die Serie frühzeitig wieder aus dem Primetime-Programm nahm.