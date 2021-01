Primetime-Check: Donnerstag, 7. Januar 2021

Quotennews

Wie gut lief «Rosins Restaurants» bei Kabel Eins? Wie schnitt «Nord bei Nordwest» im Ersten ab?

Am Donnerstag kehrteins ZDF zurück. 6,99 Millionen Menschen schalteten ein, danach verbuchte das5,89 Millionen. Die beiden Sendungen holten 20,5 und 21,9 Prozent bei allen Zuschauern und verbuchten 10,6 und 13,5 Prozent bei den jungen Leuten. Das Erste sendete um 20.15 Uhr einenund erzielte 9,14 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 26,0 Prozent. Besonders erfolgreich war man bei den 14- bis 49-Jährigen, denn man erzielte 2,07 Millionen Zuseher und 20,8 Prozent – sozusagen war man Marktführer in der Primetime.brachte dem Ersten 8,16 Millionen Zuschauer sowie 24,0 Prozent bei allen und 12,5 Prozent bei den jungen Leuten. Mitundinformierte Das Erste 4,15 und 3,48 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 14,9 sowie 15,0 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 8,3 und 10,7 Prozent Marktanteil ein.Mau liefbei RTL: 2,21 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 13,2 Prozent. Die neuen Folgen vonundbeliefen sich auf 5,5 und 5,5 Prozent, in der Zielgruppe standen 11,1 und 10,1 Prozent auf der Uhr. Bei den Umworbenen sackte das Ergebnis von 1,26 auf 0,99 und 0,80 Millionen ab. Das um 20.15 Uhr gezeigteholte 2,76 Millionen Zuschauer und 14,7 Prozent in der Zielgruppe. Die neue ProSieben-Showdebütierte vor 1,50 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe fuhr man gute 11,2 Prozent ein.Die RTLZWEI-Sendungstartete mit nur 0,63 Millionen Zuschauern und sorgte für 3,8 Prozent Marktanteil. Eine neue Ausgabe vonsollte Kabel Eins 4,2 Prozent bei den Umworbenen geben. Insgesamt wollten 0,76 Millionen den Sternekoch sehen.bei Sat.1 brachte 1,76 Millionen und 7,7 Prozent in der Zielgruppe, VOX bekam mit1,18 Millionen. Der Marktanteil lag bei 3,8 Prozent.