Gelungener Auftakt für «Wer stiehlt mir die Show?»

Quotennews

Die neue Show von Joko Winterscheidt lief in der ersten Ausgabe recht erfolgreich. Sat.1 tat sich mit der Komödie «Das Pubertier – Der Film» deutlich schwerer.



In der neuen ProSieben-Showsteht Joko Winterscheidts Job auf dem Spiel. Die drei Promis Palina Rojinski, Elyas M’Barek und Thomas Gottschalk sowie eine Zuschauerin mit Wildcard stellten in neun Quiz-Kategorien ihr Wissen unter Beweis. Der Sieger der Sendung darf als Moderator die nächste Ausgabe nach seinem Willen gestalten. Am gestrigen Abend setzte sich Joko Winterscheidt allerdings gegen seine Herausforderer durch und darf seine Show zumindest vorerst behalten.Mit 1,87 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 5,7 Prozent legte der Sender einen guten Auftakt hin. Auch bei den 1,32 Millionen Umworbenen erzielte ProSieben eine hohe Sehbeteiligung von 14,2 Prozent. In der Zielgruppe lag die Zuschauerzahlt nur knapp hinter dem Wert von «Deutschland sucht den Superstar» bei RTL . Ab 22.35 Uhr hieltnoch 0,49 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Somit fiel die Quote auf einen soliden Wert von 4,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete man einen passablen Marktanteil von 8,7 Prozent.In Sat.1 punktetenicht besonders gut. Vor einem Publikum von 1,38 Millionen Menschen verbuchte der Sender einen mauen Marktanteil von 4,1 Prozent. Bei den 0,62 Millionen Jüngeren sah es mit annehmbaren 6,5 Prozent nur ein wenig besser aus. Die Liebeskomödieüberzeugte noch 0,90 Millionen Zuschauer. Hier steigerte sich die Quote auf 4,4 Prozent. Bei den 0,40 Millionen Werberelevanten wurden passable 6,7 Prozent ermittelt.