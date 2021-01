«Hart aber fair»: Impfstoff-Diskussion am Montag

TV-News

Bereits am heutigen Montagabend meldet sich Frank Plasberg aus dem «Hart aber fair»-Studio und bespricht mit seinen Gästen das drängendste Thema dieser Tage: „Bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff?“

Während die Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender sich noch in der Winterpause befinden, gibt es ineine Ausnahme. Grund dafür ist der kurz vor Weihnachten zugelassene Impfstoff und die damit verbundene Impfkampagne, die kurz nach den Feiertagen ihren Startschuss erhielt. Seitdem stockt es jedoch und Kritik mehrt sich. Deshalb kehrt Frank Plasberg statt wie ursprünglich eine Woche später angedacht bereits am Montag, den 4. Januar aus der Pause zurück und diskutiert eine Stunde lang mit seinen Gästen zum Thema „Rettung nur tröpfchenweise – bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff?“.In der Runde sitzen Dr. Peter Liese (CDU), Christina Berndt (SZ-Wissenschaftsredakteurin), Markus Feldenkirchen (Spiegel-Journalist), Volker Wissing (FDP) und Karl Lauterbach (SPD). Besonders aufgrund Lauterbachs dürfen die Zuschauer sich auf eine kontroverse Debatte einstellen. Laut einer Auswertung des Magazins ‚Meedia‘ war Lauterbach 2020 zusammen mit Peter Altmaier am häufigsten in Talkshows zu Gast. Auch Berndt dürfte dem Publikum keine Unbekannte sein, sie war nämlich die Journalistin mit den meisten Auftritten in einer Talkshow im vergangenen Jahr.Durch die kurzfristig anberaumte Sendung verschiebt sich das weiter Programm im Ersten wie folgt: Diewerden erst um 22:45 Uhr ausgestrahlt, auch die Dokuverschiebt sich um eine Stunde. Die übrigen Talkshows von ARD und ZDF verweilen dagegen noch etwas länger in der Pause.kehrt am 13. Januar ins Programm zurück,erst am 17. Januar. Beim ZDF wird es vondie erste Sendung des Jahres am 14. Januar geben.talkt dagegen schon am Dienstag wieder.