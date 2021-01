«Wilsberg: Unser täglich Brot»: Primetimehöchstwert an Zuschauern

Quotennews

Das ZDF dürfte mit dem ersten Samstagskrimi des Jahres deutlich zufrieden sein. «Wilsberg» dominierte mit dem Fall „Unser täglich Brot“ die Primetime des 02. Januar 2021.

Der Fall ist geklärt. Samstagabend, ZDF und Krimi-Formate passen auch 2021 exzellent zusammen. Das Zweite sendete zum ersten Samstagabend des neuen Jahres den TV-Krimimit fulminanten Einschaltquoten. EnormeZuschauer ab 3 Jahren schalteten den 90-Minuten-Krimi ein. Bestwert in der Primetime und darüber hinaus. Vergleichbare Werte erzielte an diesem Samstag einzig die 20 Uhr Ausgabe der Tagesschau.In Marktanteilen gesprochen bedeuten diese 8,4 Millionen Zuschauer ganzedes Gesamtmarktes und sind somit ebenfalls in den Riegen der Bestwerte des ganzen Tages einzuordnen. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer kommt der Krimi des Abends mitZuschauern aufdes Marktes. Ebenfalls einer der Bestwerte an diesem Abend.Einziger Mitstreiter mit Kopf-an-Kopf-Qualitäten war an diesem Abend der öffentlich-rechtliche Kollege ARD und die dort gesendete Show «Klein gegen Groß». Hier waren die Zielgruppenergebnisse dann doch etwas besser mit 1,4 Millionen Zuschauern und entsprechenden 15,7 Prozent des Marktes. Diese kleine Niederlage, wenn man überhaupt so davon sprechen kann, wird das Zweite jedoch problemlos verschmerzen können. Zu 100 Prozent lassen sich die Angebote sowieso nicht gleichsetzen, da beim Wilsberg-Krimi 90 Minuten gesendet wurde und die Pflaume-Show in der ARD über drei Stunden lief.