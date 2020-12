«Zeugnis für Deutschland»: Barbara Schöneberger moderiert RTL-Liveshow

TV-News

Was ist gut an Deutschland und wo fehlt es vielleicht? Diesen und weiteren Fragen versuchen verschiedene Prominente Ende Januar bei RTL zu beantworten und stellen dem Land dann ein Zeugnis aus.

: So heißt die neue Liveshow bei RTL , die am 29. Januar ab 20:15 Uhr im Programm des Kölner Senders zu sehen sein wird. Moderiert wird die Sendung von Allzweckwaffe Barbara Schöneberger. Sie begrüßt im Studio Günther Jauch, Jan Hofer, Malaika Mihambo, Ilka Bessin, Oliver Pocher und Thomas Hermanns. Die buntgemischte Runde wird ihrem Heimatland in sechs Haupt- und drei Nebengebieten ein Zeugnis ausstellen. Die Bereiche Gesundheit, Umwelt, Sicherheit, Bildung, Urlaub, Miteinander und Selbstbild sowie die Nationalmannschaft und Corona werden behandelt.Zu jedem Themengebiet bereitet ein Promi Fakten auf, die dann im Anschluss im Plenum diskutiert werden sollen. „Um diese möglichst objektiv zu beleuchten, werden zu einem Thema sowohl gute Nachrichten in einem weißen Studio und schlechte Nachrichten in einem schwarzen Studio präsentiert“, lautete die Erklärung in einer Ankündigung zur Sendung. Danach werden von den Prominenten Noten vergeben, auch die Zuschauer können im Internet mitabstimmen.Am Ende kommt dann ein Zeugnis in Schulmanier heraus, also mit Noten von ‚sehr gut‘ bis ‚ungenügend‘. «Zeugnis für Deutschland» ist eine Produktion von i&u TV.