Eat, pray, love, dont repeat!

Quotennews

Was konnte der Film mit Hollywood-Star Julia Roberts beim Spartensender sixx ausrichten?

Vor fast exakt einem Jahr zeigte der Frauensender sixx bereits den Filmmit Julia Roberts in der Hauptrolle und generierte damals eine Reichweite von 0,23 Millionen Zuschauern, wovon 0,17 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammten. Damals wurden sehr gute 2,0 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen gemessen. Am Montagabend wurde der Film bereits zum dritten Mal bei sixx versendet und ergatterte ein 0,21-millionenköpfiges Publikum. In der Zielgruppe wurden 0,09 Millionen Seher registriert. Die Einschaltquote lag dort bei ausbaufähigen 1,0 Prozent.Im Anschluss ging es weiter mit dem Thema Liebe, allerdings griffen die Programmplaner auf einen weit älteren Streifen zurück.aus dem Jahre 1970 lief ab 23:05 Uhr und unterhielt noch 0,12 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe sorgte der Film mit Ali MacGraw und Ryan O’Neal in den Hauptrollen für schwache 0,7 Prozent.Sat.1 setzte zu Beginn der Primetime ebenfalls auf einen Spielfilm aus Hollywood.mit Matt Damon und Scarlett Johansson lockte 2,06 Millionen Tierliebhaber zum Unterföhringer Sender. Bei den Umworbenen gab es einen Marktanteil von guten 9,8 Prozent. Ein Jahresrückblick auf das Corona-Jahr sorgte fürnoch für 1,02 Millionen Zuschauer ab 22:50 Uhr. Der Zielgruppenanteil sank auf 7,5 Prozent.