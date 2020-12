«Wer wird Millionär?» meldet sich mit Platz Eins aus der Pause zurück

Quotennews

Fast drei Monate gab es außer Rate-Specials keine neue Ausgabe der beliebten Quizshow mit Günther Jauch. Am Montagabend kehrte das Format zurück und eroberte direkt Platz eins.

RTL startete mit neuen Folgen vonin die neue Primetime-Woche. Seit Oktober gab es – ausgenommen Spezial-Ausgaben – keine neuen Folgen des beliebten Quizformats mit Günther Jauch. Wie es schien war diese Pause lange genug, denn der Kölner Sender markierte eine Reichweite von 4,54 Millionen Zuschauern ab drei Jahre, die ihren Wissenshunger gestillt haben wollten. In der Zielgruppe betrug der Wert 1,14 Millionen Seher, woraus ein Marktanteil von soliden 12,5 Prozent resultierte und RTL deutlich den Abendsieg einbrachte. Insgesamt betrug der Marktanteil sehr gute 14,0 Prozent, ebenfalls Top-Wert in der Primetime.Im Anschluss blieben fürnoch 2,38 Millionen Zuschauer dran. 0,73 Millionen Umworbene wollten sich unter anderem das Fisch-Experiment nicht entgehen lassen. Der Zielgruppeanteil für die von Nazan Eckes moderierten Sendung belief sich auf 10,2 Prozent.informierte im Anschluss noch eine Zuseherschaft von 1,47 Millionen. In der für die Werbewirtschaft relevanten Gruppe belief sich das Ergebnis auf 10,6 Prozent Marktanteil.VOX setzte im Gegenprogramm auf eine Doppelfolgeund berichtete in einer neuen Ausgabe über Dominic und Ehemann Marcel, die in Los Angeles als Pilot und Horrorfilm-Regisseur durchstarten wollen. 1,62 Millionen Zuschauer schalteten ein, wovon 0,74 Millionen der Zielgruppe angehörten. Der Marktanteil für den Sender mit der roten Kugel belief sich auf durchschnittliche 5,0 Prozent im Gesamten und ordentliche 8,1 Prozent bei den Jüngeren. Die zweite Folge stammte aus dem April 2018 und beschäftigte sich mit Mallorca-Auswanderern. 1,09 Millionen blieben dran, in der Zielgruppe sank das Ergebnis auf 7,5 Prozent.