«Album 2020  Bilder eines Jahres» mit beeindruckender Reichweite

Quotennews

So gefragt war der Jahresrückblich im ZDF schon seit Jahren nicht mehr. Im Gegensatz dazu versagte die Serie «Das Boot» gänzlich.



Alljährlich seit 1981 läuft im ZDF ein nach Monaten sortierter Jahresrückblick. In diesem Jahr kommentierte Gert Anhalt die Sendung. Bei der diesjährigen Ausgabe schalteten 5,01 Millionen Zuschauer ein, so groß war die Reichweite mindestens seit 2007 nicht mehr. Im Jahr zuvor hatten 3,20 Millionen Fernsehende das Programm verfolgt. Auch der Marktanteil lag mit 16,3 Prozent außergewöhnlich hoch. Von 0,49 Millionen Jüngeren im Jahr 2019 hatte sich die Reichweite in diesem Jahr auf 0,88 Millionen gesteigert. Die Quote wuchs um mehr als vier Prozentpunkte auf 11,1 Prozent.Die zweite Staffel der Weltkriegsdramaseriewar bereits im Frühjahr bei Sky zu sehen. Nun laufen die neuen Folgen auch im Free-TV bei ZDF. Los ging es am gestrigen Abend mit den ersten drei Episoden. Zur Primetime schalteten jedoch nur 2,18 Millionen Serienfans ein. Die Sehbeteiligung lag hier bei mickrigen 7,0 Prozent. Auch bei den 0,39 Millionen 14- bis 49-Jähigen verbuchte der Sender nicht mehr als annehmbare 4,5 Prozent. Die Folgen der ersten Staffel hatten meist den Senderschnitt erreicht.Nicht besonders gefragt blieb somit auch das, für welches sich 1,79 Millionen Fernsehende interessierten. Weiterhin war die Quote von 8,0 Prozent sehr niedrig. Die 0,34 Millionen Jüngere verbesserten sich auf passable 5,3 Prozent. Einschloss sich mit 1,40 Millionen Zuschauer an. Hier wurde ein schwacher Marktanteil von 7,9 Prozent gemessen. Auch die 0,25 Millionen jüngeren Fernsehenden fielen zurück auf annehmbare 4,7 Prozent Marktanteil.