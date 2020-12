Primetime-Check

Überzeugte die Partie des DFB-Pokals im Ersten? Wie schlug sich die «Weihnachtssingen»-Aktion der RTL-Gruppe? Und legte «Hochzeit auf den ersten Blick» ein gutes Finale hin?



Eineröffnete am Mittwoch die Primetime im Ersten und sicherte sich hiermit bei 4,74 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 14,6 Prozent. Bei den 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 14,8 Prozent ermittelt. Im Anschluss wurde eine Partie desvor 3,51 Millionen Fußballfans übertragen. Des reichte für ein solides Ergebnis von 11,2 Prozent Marktanteil. Die 0,76 Millionen Jüngeren lagen bei guten 8,7 Prozent. Das ZDF überzeugte mit dem Film4,75 Millionen Zuschauer und brachte gute 14,6 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 4,75 Millionen Menschen ein. Bei den 0,56 Millionen jüngeren Fernsehenden lag die Quote bei 6,3 Prozent. Mit demwaren dem Sender noch passable 12,5 Prozent Marktanteil sicher. 3,86 Millionen Interessente informierten sich über das aktuelle Geschehen, was auch bei den 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährigen für einen starken Marktanteil von 8,1 Prozent sorgte. Das Weihnachtsdramalockte ab 22.15 Uhr noch 2,59 Millionen Filmfans, wodurch die Quote auf akzeptable 11,0 Prozent zurückging. Die jüngeren Zuschauer waren mit einem Marktanteil von 6,4 Prozent bei 0,45 Millionen Fernsehenden weiterhin recht gut vertreten.RTL strahlte zuerstaus, welches 2,83 und 1,03 Millionen jüngere Zuschauer verfolgten. Dies ermöglichte gute Quoten von 8,7 sowie 12,1 Prozent. Im Anschluss folgte die Comedyshowmit einem Publikum 1,77 beziehungsweise 0,69 Millionen Jüngeren. Dies reichte nur für jeweils niedrige 5,6 und 7,9 Prozent Marktanteil. Sat.1 lag mit der finalen Folge vonbei einer soliden Quote von 5,3 Prozent und bewegte 1,62 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Bei den 0,73 Millionen Werberelevanten kamen gute 8,6 Prozent Marktanteil heraus.ProSieben hatteim Programm. Die Show überzeugte 1,22 Millionen Zuschauer und verbuchte durchschnittliche 4,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe freute sich der Sender über 0,92 Millionen Umworbene sowie eine gute Quote von 11,2 Prozent. Bei RTLZWEI lief der Filmvor 0,90 Millionen Fernsehenden. Dies resultierte in einer guten Sehbeteiligung von 2,8 Prozent. Die 0,36 Millionen Jüngeren verbuchten annehmbare 4,1 Prozent Marktanteil.Kabel Eins faszinierte mit der Fantasykomödie1,66 Millionen Fernsehzuschauer. Dies entsprach einem starken Marktanteil von 5,2 Prozent. Die 0,64 Millionen Umworbenen erzielten ebenfalls eine hohe Sehbeteiligung von 7,3 Prozent. Auch VOX schobein und erreichte damit 0,92 und 0,34 Millionen jüngere Fernsehende. Das Ergebnis waren niedrige Quoten von 2,8 sowie 4,0 Prozent. Danach folgte die Weihnachtskomödiemit 0,99 Millionen Filmfans. Der Sender kam auf einen mauen Marktanteil von 3,1 Prozent. Für die 0,51 Millionen Werberelevanten fiel das Ergebnis mit annehmbaren 5,8 Prozent etwas besser aus.