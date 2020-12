«Der König der Kindsköpfe» verabschiedet sich mit Staffelrekord

Quotennews

Zum vorerst letzten Mal waren Oliver Pocher, Mario Barth und Chris Tall zu Dritt im RTL-Abendprogramm zu sehen. Aus Quotensicht ist ein Wiedersehen keinesfalls ausgeschlossen.

Diesmal mussteohne eine sonst so erfolgreiche-Sondersendung zum Coronavirus auskommen. Dafür traten aber gleich alle drei Kandidaten gegeneinander an. Die Moderation übernahm dafür Laura Wontorra und musste Oliver Pocher, Mario Barth und Chris Tall im Zaune halten. 1,81 Millionen Zuschauer verfolgten wie sich Chris Tall den Sieg schnappte. Der Marktanteil betrug insgesamt 7,1 Prozent. Die 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierten einen Zielgruppenanteil von 14,2 Prozent.Damit schaffte die Live-Show trotz des fehlenden starken Vorlaufs einen neuen Bestwert. In den vergangenen beiden Wochen lag der Wert jeweils bei 14,1 Prozent. Auch in der Reichweite verbesserte sich die RTL-Sendung, denn der bisherige Höchstwert lag bei einer Reichweite von 1,73 Millionen in der zweiten Folge. Im Anschluss folgte dann aber doch noch eine Nachrichtensondersendung. Dashatte ab 0:37 Uhr Gesundheitsminister Jens Spahn im Interview. 1,04 Millionen Interessierte ab drei Jahren blieben dafür noch wach. In der Zielgruppe lag die Quote bei starken 19,8 Prozent. Bereits zuvor sicherte sich die gewöhnliche Version desherausragende 22,5 Prozent. Weit nach Mitternacht schauten noch 1,24 Millionen Neugierige zu.Am Nachmittag sorgten zwei Folgen vonfür magere Ergebnisse. Die erste Ausgabe war ein Bestof mit Markus Reinecke und sorgte für ein 0,57-millionenköpfiges Publikum. Die nächste Episode war ein Weihnachtsspecial, das bereits im vergangenen Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Die Sehbeteiligung stieg auf 0,79 Millionen. In der Zielgruppe holte RTL Marktanteile von mauen 8,2 und unterdurchschnittlichen 10,0 Prozent.