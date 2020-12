«The Mandalorian» stürmt die Spitze

VOD-Charts

Äußerst knapp ging es in dieser Woche an der Spitze zu. Platz eins und fünf trennen nur eine halbe Million Klicks.

In dieser Woche veröffentlichte die AGF Zahlen über die Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen. Es kam heraus, dass vor allem Disney+ in diesem Jahr kräftig zulegen konnte. Mit ein Grund dürfte wohl auch die «Star Wars»-Seriesein, die seit Wochen sehr stark geklickt wird und nun sogar an der Spitze liegt. Aber der Reihe nach: Die Top10 beginnt in dieser Woche mit der Netflix-Serie. Daniel Brühl und Dakota Fanning verbuchten eine Bruttoreichweite von 2,47 Millionen und müssen sich so nur knappauf Platz neun mit 2,48 Millionen Klicks geschlagen geben. Beide Serien sind in dieser Woche neu dabei.Ebenfalls neu dabei landet die Drama-Seriemit einer Reichweite von 2,94 Millionen auf dem achten Platz. Die Serie befindet sich aktuell in der vierten Staffel. Weit mehr Reihen zählte die ausgelaufene Sitcom, die einen Platz davor liegt und in dieser Woche 2,96 Millionen begeisterten. Nach einer Woche Pause sind Ted Mosby, Marshall Eriksen und Co. wieder in der Liste zu finden. Auf Platz sechs findet sich der Sieger von vor zwei Wochen ein:markierte eine Bruttoreichweite von 3,42 Millionen.Platz vier und fünf werden in dieser Woche nicht vergeben, da sowohl der Vorwochen-Siegerals auchsowieallesamt jeweils 3,96 Millionen Klicks einfuhren. Somit steht bereits jetzt fest: «The Crown» erhält einen Thronfolger. Zur Wahl standen die Wikinger aus dem hohen Norden vonund der Kopfgeldjäger aus einer fernen Galaxie. Am Ende konnte sich Disney+ knapp durchsetzen.verzeichnete 4,37 Millionen Zuschauer, während die «Star Wars»-Serie eine Bruttoreichweite von 4,44 Millionen holte.