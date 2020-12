Quotencheck

Satz mit X – war wohl Nichts: Die 22. Staffel der Serie konnte kein Stück überzeugen.

Das war kein gutes Jahr für die Kabel Eins-Sendung. Bereits im April wurde bekannt, dass die Unterföhringer Fernsehstation die Sendung nach drei Episoden abbricht. Die neue Staffel lief zeitgleich mit der ersten Corona-Welle und die Zuschauer hatten scheinbar keine Lust auf Restaurant-Rettungen.Die ersten drei Folgen erreichten 1,05, 0,83 und 1,16 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile lagen bei 3,1, 2,4 sowie 3,4 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr Frank Rosin mit seinem Team 0,41, 0,33 und 0,45 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei 4,0, 3,2 und 4,4 Prozent. Schon kurz nach der Absetzung teilte Kabel Eins mit, dass die Produktionscrew neue Folgen unter Corona-Bedingungen drehen möchte.Diese wurde zwischen 23. Juli und 13. August 2020 ausgestrahlt. Die ersten zwei Folgen unterhielten 0,72 und 0,63 Millionen Zuseher, bei den Umworbenen verbuchte «Rosins Restaurants – Jetzt erst recht» 0,36 sowie 0,29 Millionen junge Menschen. Die Marktanteile lagen bei 5,5 und 4,8 Prozent. Die zwei August-Folgen sorgten für 5,4 und 3,8 Prozent. Insgesamt wurden 0,63 und 0,69 Millionen Zuschauer ermittelt.Seit 26. November war Rosin wieder bei Kabel Eins mit seiner normalen Sendung zu sehen. Das erste Abenteuer an der belgischen Grenze wollten 0,64 Millionen Zuschauer sehen, 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Die erste Folge floppte mit 3,9 Prozent. In den Episoden vom 3. und 10. Dezember war das Thema „Corona“ gar nicht präsent.Vermutlich waren dies die Folgen, die noch im Frühjahr gezeigt werden sollten. 0,91 sowie 0,68 Millionen Zuschauer verfolgten die jeweils zweistündigen Geschichten. In der Zielgruppe fuhr man 5,6 und 4,0 Prozent Marktanteil ein. Am Donnerstag beschäftigte man sich Antonio Bertuzzis „Grinders“. Das Sandwich-Abenteuer erreichte 0,71 Millionen Fernsehzuschauer und 2,3 Prozent Marktanteil. 0,40 Millionen Umworbene schalteten ein, der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent.Die vierteilige Staffel erzielte 0,74 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,38 Millionen Zuschauer und 4,5 Prozent Marktanteil ein. Alle elf Rosins-Episoden erzielten im Jahr 2020 0,79 Millionen Zuschauer und 2,7 Prozent. Mit 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich 4,5 Prozent.