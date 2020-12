US-Fernsehen

AppleTV+: Samuel L. Jackson spielt die Hauptrolle

Fabian Riedner von 18. Dezember 2020, 08:51 Uhr

Der «Matrix»-Star wird in der Miniserie «The Last Days of Ptolemy Grey» dabei sein.

Der renommierte Schauspieler Samuel L. Jackson wird die Hauptrolle in der Serie «The Last Days of Ptolemy Grey» beim Apple-Streamingdienst AppleTV+ übernehmen. Die sechs Teile umfassende Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Mosley, der das Buch auch für das Fernsehen adaptieren wird.



Jackson spielt Ptolemy Grey, einen 91 Jahre alten Mann, der von seiner Familie und seinen Freunden vergessen wurde. Er ist kurz davor, noch tiefer in einer einsamen Demenz zu versinken, als er die wunderbare Gelegenheit erhält, seine Erinnerungen kurzzeitig wiederzuerlangen. Er nutzt diese kostbare und flüchtige Klarheit, um den Tod seines Neffen aufzuklären.



Jackson und Mosley werden die Serie gemeinsam mit David Levine und Eli Selden von Anonymous Content und Diane Houslin produzieren. Apple Studios wird produzieren.

