Myleeta Aga verlässt Netflix Asia

Köpfe

Kim Minyoung übernimmt von nun an den vakanten Posten als Director of Content in Südostasien, Australien und Neuseeland.

Nach nur einem Jahr als Director of Content in Südostasien, Australien und Neuseeland hat Myleeta Aga das Streamingunternehmen Netflix schon wieder verlassen. „Myleeta Aga hat Netflix nach 12 Monaten nach einer internen Neuausrichtung der Content-Teams in Südostasien und Australien verlassen. Wir danken Myleeta für ihren Beitrag und wünschen ihr viel Erfolg bei ihren zukünftigen Bemühungen “, bestätigte ein Netflix-Sprecher dem Fachblatt ‚Variety‘ in einer E-Mail. Ihr Nachfolger wird Kim Minyoung aus Soul, Südkorea sein, der nun die inhaltliche Kontrolle in diesen Regionen hält.„Es war ein fantastisches Jahr! Ich bin stolz auf die Arbeit, die unser Team geleistet hat, um Südostasien und Australien auf die Karte von Netflix zu setzen und dem Publikum zu Hause und auf der ganzen Welt das phänomenale Potenzial der kreativen Community in diesen Ländern vorzustellen. Ich glaube an die Kraft großartiger Geschichten und bin zuversichtlich, dass der Erfolg vor uns liegt“, sagte Aga in einer Erklärung.Aga arbeitete zuvor zehn Jahre für die BBC, zuletzt als Senior VP und General Manager für Südostasien und Indien. Sie verantwortete dabei indische Remakes vonund. Sie verließ das britische Unternehmen, als BBC Studios seine asiatischen und australasiatischen Produktionseinheiten unter Jon Penn zu einer größeren Einheit zusammenlegte.