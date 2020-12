«Der König der Kindsköpfe»: Konstante Werte bei Barth-Sieg

Quotennews

«Der König der Kindsköpfe» bleibt in der Zielgruppe konstant bei über 14 Prozent. Die Nachrichtensondersendungen davor scheinen sich für das Live-Format zu lohnen.

Nur einen Tag lang legte RTL eine Pause ein und zeigte keinzu Beginn der Primetime. Das war am Montag. Am Dienstag startete der Kölner Sender erneut mit der Nachrichtensondersendung in den Abend. Mit Erfolg. Es schalteten 2,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, um sich die letzten Infos von Peter Klöppel zum heute beginnenden Lockdown zu holen. 1,41 Millionen umworbene Zuseher wollten erfahren, wie es in Großbritannien aussieht, wo als erstes in Europa geimpft wurde. Die Einschaltquote in der Zielgruppe fiel mit 17,0 Prozent gut aus.Weiter ging es dann am RTL-Abend mit Folge drei von. Diesmal übernahm Comedian Chris Tall die Moderation und Maria Barth lieferte sich ein Duell mit Oliver Pocher, der Berliner hatte das bessere Ende für sich. Vergangene Woche kam die Show, die ebenfalls eine Viertelstunde später begonnen hatte, auf insgesamt 1,73 Millionen Zuschauer, woraus ein Marktanteil von 7,2 Prozent resultierte. In dieser Woche nahm die Gesamtreichweite leicht ab auf 1,70 Millionen, die Einschaltquote belief sich auf 7,0 Prozent. In der Zielgruppe holte RTL ebenfalls konstante Werte und kam auf 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährige. Es stand erneut ein Marktanteil von 14,1 Prozent zu Buche.Im Anschluss informierte daserneut das Publikum. Ein Großteil schaltete jedoch ab und so blieben noch 1,00 Millionen übrig. Der Zielgruppenanteil betrug starke 15,7 Prozent. Am Vorabend überzeugte erneutab 19:40 Uhr. Es wurde ein 2,77-millionenköpfiges Publikum gezählt. In der werberelevanten Gruppe erzielte der Sender eine Quote von 14,4 Prozent.