3 Quotengeheimnisse

In dieser Ausgabe wirft Quotenmeter einen Blick auf das Nachtprogramm des ZDF. Wir verraten unter anderem die Quoten von «Monk».

Mehrfach die Woche geht die ZDF-Sendung «Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht!» für fünf bis zehn Minuten im Nachtprogramm des Mainzer Senders On Air. In der Nacht zum Dienstag schalteten um 01.25 Uhr 0,08 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 1,9 Prozent. In der Nacht zum Freitag erreichte die Sendung deutlich bessere 0,34 Millionen Zuseher und 6,4 Prozent. Einen Tag zuvor lief das Format recht gut: 0,48 Millionen Zuschauer bedeuteten 9,4 Prozent. Mit 0,14 Millionen Umworbenen sicherte sich die Fernsehstation sogar gute 10,0 Prozent. Mal sehen, was Sebastian Pufpaff diese Woche noch verbucht.In der Nacht von Freitag auf Samstag wiederholt das Zweite Deutsche Fernsehen – warum auch immer – zwei Episoden der amerikanischen Krimiserie «Monk». Zwischen 01.20 und 02.45 Uhr erreichten die Episoden 0,20 und 0,17 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 3,6 und 4,1 Prozent. Beim jungen Publikum ergatterte die US-Produktion nur 2,8 und 2,6 Prozent Marktanteil. Bei diesen Werten hätte man auch einen «aspekte»-Marathon senden können.Film-Experte Steven Gätjen hat immer noch zahlreiche Projekte beim Mainzer Fernsehsender ZDF . Nach der Donnerstags-Ausgabe von «heute journal update» läuft das zehnminütige Magazin «Filmgorillas». Seine Sendung reduzierte die Reichweite von 1,01 auf 0,49 Millionen, der Marktanteil schrumpfte von 15,4 auf 8,5 Prozent. Beim jungen Publikum traf man zwar nicht den Nerv, aber immerhin waren 0,11 Millionen Zuseher dabei. Das bedeutete einen Marktanteil von 6,7 Prozent.