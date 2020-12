«Deine letzte Stunde»: Spanisches Chaos auf zwei Zeitebenen

Hintergrund

Im Original lautet der Titel der Sendung „Das Chaos, das du hinterlassen hast“. Ein durchaus würdiger Titel für diese spanische Thriller-Serie, die den Zuschauer durchaus verwirrt zurücklässt.

ist eine spanische Thriller-Serie, die sich um die junge Lehrerin Raquel – gespielt von Inma Cuesta – dreht. Sie zieht mit ihrem Mann Germán – verkörpert von Tamar Novas – in dessen Heimat, eine galizische Kleinstadt, und beginnt dort ihre Arbeit, Literatur an einer High School zu unterrichten. Wie Schüler gegenüber jüngeren Lehrkräften eben sein können, hält sich der Spaß an der Arbeit für Raquel in Grenzen, denn die Schüler bereiten ihr einen kalten Empfang. Vor allem Iago (Arón Piper), Roi (Roque Ruíz) und Nerea (Isabel Garrido) sind lästige Teenager und machen der Lehrerin das Leben zur Hölle.Was Raquel zunächst nicht weiß: Ihre Vorgängerin Viruca – Bárbara Lennie übernahm diesen Part – hatte ein besonderes Verhältnis zur Klasse, hatte sich aber drei Wochen vor Raquels Ankunft das Leben genommen. Daran zweifelt jedoch ihr Mann Mauro (Roberto Enríquez). Im Verlauf der Serie kommen einige Geheimnisse aus der Vergangenheit ans Licht, die offenlegen, dass im Ort einiges im Argen liegt.Dadurch entsteht eine etwas umständliche Erzählstruktur, denn die Handlung wechselt immer wieder von Gegenwart in die Vergangenheit und zurück. Mal folgt der Zuschauer der Hauptheldin Raquel und begleitet sie, wie sie immer mehr an ihren eigenen Schülern verzweifelt, dann wechselt die Erzählung zu Viruca. Der Zuschauer begleitet sie in den letzten Wochen ihres Lebens. Das Drehbuch stammt von Carlos Montero, dem Autor des gleichnamigen Romans. Kennern spanischer Serien dürfte der Name bekannt sein, denn Montero schrieb ebenfalls die Netflix-Serie. Die Serie zählt bereits drei Staffeln und erfreut sich positiver Kritik. Er führt in(also eigentlich: „Das Chaous, das du hinterlässt“), wie die «Deine letzte Stunde» im Original heißt, zudem noch Regie.Auch die Hauptdarstellerin Bárbara Lennie dürfte so manch einem bekannt vorkommen, denn sie spielte inmit. Zudem stand sie bei den Thrillernundvor der Kamera und ist somit eine passende Besetzung für den düsteren Stoff dieser weiteren Netflix-Produktion. Mit Inma Cuesta muss sich der Zuschauer, der mit spanischen Produktionen nur laienhaft bewandert ist, erst vertraut machen, spielte sie doch eher in national bekannten Filmen bislang eine Rolle.«Deine letzte Stunde» ist eine Produktion von Vaca Films und hat acht Folgen zu je 40 Minuten. Neben Carlos Montero waren Javier Holgado und Andres Seara an den Drehbuchadaptionen beteiligt.