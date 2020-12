100. «Morden im Norden»-Folge reißt keine Bäume aus

Quotennews

Die Krimi-Serie, die am Montagvorabend beheimatet ist, erzielte weiterhin nur maue Werte. Jan Hofers Abschied lief im Ersten stark.

Sven Martinek, Ingo Naujoks und Julia E. Lenska feierten am Montag um 18.50 Uhr Jubiläum. Das Erste strahlte nämlich die 100. Episode vonaus. Die Episode „Versteckspiel“ lief allerdings weiterhin nur mau, zur großen Sause schalteten nur 2,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Der Marktanteil der Produktion von Anna Dokoupilova erreichte mittelmäßige 11,4 Prozent Marktanteil.Bei den jungen Fernsehzuschauern haben nur 0,31 Millionen Zuschauer vom Tod der 16-jährigen Silke erfahren, die tot aus der Trave geborgen wurde. Schnell stellte sich heraus, dass sie schon zuvor erschlagen wurde. Der Marktanteil lag bei – wie in den Wochen zuvor – durchschnittlichen 5,1 Prozent.Die Leistung von «Morden im Norden» fällt unterm Strich miserabel aus. Die anderen Serien am Vorabend wie «Hubert ohne Staller» laufen deutlich besser. Im Vorprogramm war die Quizshowzu sehen, die 3,45 Millionen Zuschauer erreichte. Der Marktanteil lag bei tollen 16,7 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte Kai Pflaume mit seinen Gästen 0,51 Millionen, hier lag der Marktanteil bei 10,9 Prozent.Um 20.00 Uhr lief die letztemit Jan Hofer. Diese erreichte 7,48 Millionen Zuschauer im Ersten, der Marktanteil lag bei 22,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 2,19 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 24,2 Prozent. Bei allen Sendern, die die 20.00 Uhr-«Tagesschau» zeigten, wurden 14,7 Millionen Zuschauer eingefahren, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 45,0 Prozent.