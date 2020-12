«Weihnachtstöchter» holt sich den ersten Platz

Quotennews

Am Vorabend schlugen sich «SOKO München» und ein «ZDF spezial» weiterhin gut.

Das Zweite Deutsche Fernsehen strahlte am Montag den „Fernsehfilm der Woche“aus. In dem Film, in dem kurz vor dem Fest der Großbäcker Johann König tödlich verunglückt, waren Felicitas Woll, Gesine Cukrowski und Elena Uhlig zu sehen. Der 90-minütige Streifen um das Erbe, der von Rolf Silber geschrieben und umgesetzt wurde, erreichte 5,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sicherte sich den ersten Platz in der Primetime.Der Marktanteil des Films, bei dem Stephan Wagner hinter der Kamera stand, lag bei 18,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Mainzer Fernsehstation 0,70 Millionen Fernsehzuschauer und erzielte einen Marktanteil von 7,6 Prozent. Um 22.15 Uhr strahlte das ZDF von Hany Abu-Assad aus. Das Drama um einen Flugzeugabsturz erreichte 2,18 Millionen Zuschauer und verbuchte 11,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum ergatterte die Fernsehstation 6,7 Prozent.Am Vorabend stand eine der letzte-Episoden auf dem Programm. Ende Dezember wird die letzte Folge der Serie gezeigt. An diesem Montag schalteten 4,25 Millionen Menschen die Episode „Cuba Liebe“ ein, die einen Marktanteil von 19,7 Prozent holte. Bei den jungen Leuten waren nur 0,32 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 6,6 Prozent.Marcus Niehaves musste mit seinem Magazinaussetzen, das ZDF schickte einauf Sendung. 3,32 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil lag bei 11,1 Prozent. Das Format erzielte 0,44 Millionen junge Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 5,7 Prozent Marktanteil ein.