Herbstblond als Podcast

Hintergrund

Seit fast einem Jahr ist Thomas Gottschalk in «Podschalk» zu Hören. Ihm zur Seite steht SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering.

Seit 16. Januar 2020 istauf Apple Podcasts, Spotify, Podimo & Co. zu hören. «Podschalk» setzt sich aus "Podcast" und "Thomas Gottschalk" zusammen. Der legendäre «Wetten, dass..?»-Moderator hat in seiner Karriere schon so gut wie alles erlebt und ausprobiert - einen Podcast allerdings noch nicht. Gemeinsam mit der SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering schließt er seit Anfang dieses Jahres diese Lücke.Thomas Gottschalk spricht in «Podschalk» offen über Vergangenes und Aktuelles. So redet er zum Beispiel ganz offen über sein Scheitern auf Twitter, seinen Chow-Chow, der eine Affinität zu Nackten aufwies oder über Helikoptereltern. Den Zuhörer erwartet also ein buntes Potpourri an Geschichten aus Thomas Gottschalks Leben. Neben abenteuerlichen Geschichten über «Wetten, dass..?» und die Welt der Stars und Promis, geht es in einigen Episoden auch um den ganz normalen Alltag. Die Moderatoren sind dabei stets charmant, schlagfertig und witzig.Der deutsche Fernseh- und Radiomoderator und Schauspieler Thomas Gottschalk ist wohl jedem ein Begriff. Als in den 80er Jahren die erste Folge von «Wetten, dass..?» On Air ging, erlangte Thomas Gottschalk große Bekanntheit. Die beliebte TV-Show wurde erst im Jahr 2014 eingestellt und so ist auch den jüngeren Podcast-Zuhörern der Name Gottschalk noch ein Begriff.Komplettiert wird das tolle Duo durch die SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering. Die charmante Moderatorin ist für ihre Vormittagsshow auf SWR3 bekannt. In punkto Schlagfertigkeit, Charme und Witz steht Müntefering Gottschalk in Nichts nach.Bereits in der ersten Folge zeigt sich Thomas Gottschalk in gewohnter Manier: Schlagfertig und witzig resümiert er seine Erfahrungen mit Twitter. Eins wurde ihm sofort klar: "Twitter ging relativ schnell los, aber es ging für mich auch relativ schnell in die Hose". In der zweiten Episode geht es schließlich um das Thema Haustiere. Mit Vierbeiner & Co. haben beide Moderatoren bereits ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Die Folge dreht sich um Tarzan, der gerne an Nackten schnüffelt und vieles mehr. «Podschalk»-Hörer dürfen sich bislang auf insgesamt 21 Folgen freuen.Von gehamsterten Kinofilmen über Futur II bis hin zur Kritik am Papagei - «Podschalk» ist ein unterhaltsames Format, bei dem man wunderbar abschalten kann. Auf iTunes und Spotify führt «Podschalk» längst die Liste der besten Tagebuch-Podcasts an. Im Netz wird der Podcast sehr positiv bewertet. Die Kritiken reichen von "Tolles Gespann" bis hin zu "Mein Lieblings-Podcast". Reinhören lohnt sich also. «Podschalk» ist eine gelungene Kombi aus schrägen Alltagsgeschichten und aufsehenerregenden Geschichten aus der Welt der Stars und Promis. Der Podcast eignet sich für Jung und Alt.