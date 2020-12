«Aktenzeichen XY ungelöst»: Geringere Reichweite bei mehr jüngeren Zuschauern

Quotennews

Besonders viele Fernsehende im Alter zwischen 14 und 49 Jahren fanden am Mittwochabend zum ZDF.



Eine neue Ausgabeeröffnete am Mittwochabend die Primetime im ZDF . Rudi Cerne bat die Bevölkerung wieder um Mithilfe in noch ungelösten Kriminalfällen. Einer davon betrifft sechs Raubüberfälle auf Supermärkte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die stets nach dem gleichen Schema abliefen. Vor drei Wochen lief eine Folge vor 5,74 Millionen Zuschauern und erreichte hier einen starken Marktanteil von 18,4 Prozent. 1,14 Millionen Umworbene landeten bei einer ausgezeichneten Quote von 12,7 Prozent.Für die neuste Ausgabe schalteten 5,05 Millionen Fernsehende ein. Bei einem Verlust von knapp drei Prozentpunkten blieb noch eine gute Sehbeteiligung von 15,5 Prozent übrig. Im Gegensatz dazu wuchs das Interesse bei den Jüngeren und 1,27 Millionen Zuschauer bedeuteten die größte Reichweite seit Mai. Daraus ergab sich ein überragender Marktanteil von 13,6 Prozent.Die Reportageab 22.45 Uhr hielt noch 1,60 Millionen Fernsehende auf dem Sender, reichte allerdings nur für ein mageres Ergebnis von 8,7 Prozent. Bei den 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam hingegen eine hohe Quote von 8,4 Prozent zustande.begrüßte im Anschluss Gäste wie die Politiker Markus Söder und Ties Rabe. Das Publikum vergrößerte sich nun wieder auf 1,78 Millionen Menschen, was in einem guten Marktanteil von 14,8 Prozent resultierte. Eine herausragende Sehbeteiligung von 12,3 Prozent war bei den 0,38 Millionen Jüngeren möglich.