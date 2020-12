Schwacher Auftakt für «Die Show mit dem Sortieren» bei ProSieben

Quotennews

Der gewünschte Erfolg mit der neuen Primetime-Show blieb zunächst aus.



Eigentlich war der Start der neuen Sendungbei ProSieben dienstags als Ablösung für «The Masked Singer» geplant. Doch der Sender entschied sich dazu, der Konkurrenz der RTL-Show «Der König der Kindsköpfe» aus dem Weg zu gehen und so startete das neue Programm nun mit Verspätung am Mittwochabend. Zwei prominente Rateteams müssen kuriose Fakten und skurrile Umfrageergebnisse in die richtige Reihenfolge bringen. In der ersten Ausgabe versuchten Olivia Jones, Jan von Weyde, Sarah Lombardi und Özcan Cosar ihr Glück. Die Moderation übernimmt Jeannine Michaelsen.Zum Auftakt begeisterte der Sender nicht mehr als 0,83 Millionen Zuschauern und lag somit bei einem mauen Marktanteil von 2,7 Prozent. Auch bei den 0,57 Millionen Umworbenen kamen nur enttäuschende 6,3 Prozent zustande. Ab 22.20 Uhr ging es weiter mit einer Folge von, doch auch hier blieb der Erfolg aus. Bei einem Publikum von 0,40 Millionen Menschen sank die Sehbeteiligung auf miese 2,4 Prozent. Es blieben noch 0,25 Millionen der jüngeren Fernsehenden auf dem Sender, doch auch hier waren nur magere 5,5 Prozent Marktanteil möglich.Deutlich besser sah es hingegen bei RTLZWEI mit zwei Folgen vonaus. Nach den Spitzwerten von 4,8 und 5,2 Prozent Marktanteil in der vergangenen Woche, wurden auch weiterhin starke Quote von 3,7 sowie 4,3 Prozent verbucht. Die Reichweite verbesserte sich im Laufe des Abends von 1,22 auf 1,31 Millionen Menschen. Die 0,60 und 0,58 Millionen Werberelevanten landeten bei guten Werten von 6,4 und 6,5 Prozent. Das Interesse ansank jedoch. 0,71 Millionen Zuschauer sorgten für ein überdurchschnittliches Ergebnis von 3,3 Prozent. Die 0,25 Millionen Jüngeren verloren über zwei Prozentpunkte und landeten bei einer annehmbaren Quote von 4,1 Prozent.