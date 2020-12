Amalia Film bekommt Verstärkung: Sven-Oliver Müller wird Produzent

Köpfe

Bisher selbstständiger Autor und Showrunner Sven-Oliver Müller verwirklichte sich zuletzt vor allem bei den Serien für RTL, jetzt wird er Teil der Studio Hamburg-Tochter Amalia Film.

Als Produzent und Showrunner sollAmalia Film ab sofort unterstützen. In seiner Verantwortung wird die Entwicklung und Produktion neuer Formate stehen. Diese Zusammenarbeit bahnte sich bereits das gesamte Jahr über an. Zu Beginn von 2020 arbeitete Müller zusammen mit Geschäftsführerund Autoran dem Projekt „MordsSchwestern“. Zudem gab es weitere Projekte, wie eine am Tegernsee spielende Krimi-Reihe oder „Tod a la carte“. Bei Letzterem befindet sich ein forensischer Ermittler auf einer kulinarischen wie mörderischen Reise durch Deutschland.Scheinbar sprudelt die Kreativität also gerade zu über. Felix von Poser spricht von Müller nur in höchsten Tönen, hebt seine langjährige Erfahrung auf Sender- und Produzenten-Seite heraus. Dies sei ein großer Gewinn für Amalia Film. Auch Müller wirkt glücklich mit der Situation und äußert, dass er schon seit seiner Zeit bei RTL mit der Studio Hamburg Production Group zusammenarbeitete. Dass sich diese Zusammenarbeit nun auch zu der Tochter Amalia Film weiterentwickle lässt ihn gespannt in die Zukunft blicken.Seine Karriere begann Sven-Oliver Müller bei RTL in der Programmdirektion, kam dann als leitender Redakteur zur Fiktion in den Bereich Serie. Nach fast 20 erfolgreichen Jahren zog es ihn auf die Produzentenseite, erst als Teil von ProVobis, dann in selbstständiger Funktion. 2019 widmete er sich wieder mehr den fiktionalen Formaten für TV-Sender als Schreiber und Produzent, auch sein erster Roman mit dem Titel „Die Zauberschuhe des Herrn Huber“ steht vor der Veröffentlichung.