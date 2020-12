Alfred Molina übernimmt die Rolle von Doctor Octopus

Kino-News

Damit kehrt der Schauspieler in die Rolle zurück, die er schon vor 15 Jahren verkörperte.

Der bekannte Schauspieler Alfred Molina kehrt in das Spidey-Versum zurück. Der Bösewicht, der 2004 in Tobey Maguries-Fortsetzung von 2004 den bösen Doctor Octopus verkörperte, kehrt für die dritte Ausgabe des von Tom Holland geführten Superhelden-Blockbusters zurück.Jamie Foxx wird Berichten zufolge als Electro auftreten, ein Bösewicht, den er zuerst gegenüber Andrew Garfield in «The Amazing Spider-Man 2» spielte. In «Spider-Man 3» werden auch Marvel Cinematic Universe-Crossovers zu sehen sein: Benedict Cumberbatch wird im nächsten Beitrag als Doctor Strange auftreten.Regisseur Jon Watts übernimmt die Regie des dritten «Spider-Man», Chris McKenna und Erik Sommers werden das Drehbuch schreiben. Sollte die Produktion wie geplant umgesetzt werden, könnte Sony Pictures den Film vor Weihnachten 2021 in die Kinos bringen.