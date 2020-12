Die Kritiker

Die 8. Folge der Krimi-Reihe mit Götz Schubert und Yvonne Catterfeld bietet vor allem Gewohntes; frei nach dem Motto: "Der Görlitzer und die Hamburgerin"

Stab Darsteller: Götz Schubert, Yvonne Catterfeld, Louis Christiansen, Felix Goeser, Dagmar Leesch, Katharina Nesytowa

Musik: Andreas Weidinger

Kamera: Timo Moritz

Drehbuch: Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser

Regie: Till Franzen

Vielleicht hätte man diese Krimireihe dann doch gleich „Der Görlitzer und die Hamburgerin“ nennen sollen. Denn so, wie sich die beiden Hauptfiguren in Bezug auf ihre Herkunft angiften, beschleicht einen doch das dringende Gefühl, hier soll die permanente Grundspannung zwischen den beiden Ermittlern hauptsächlich über ihre Ost-West-Geschichte erzählt werden. Denn obwohl seit Kommissarin Viola Delbrücks (Yvonne Catterfeld) – damals eher aus der Not geborenen – Versetzung an die tschechische Grenze schon wieder vier Jahre her sind, bleibt „die Hamburgerin“ immer noch ihre ständige Anrede, wenn Kollege Burkhard „Butsch“ Schulz (Götz Schubert) etwas von ihr will. Norddeutsche Reserviertheit trifft auf ostdeutsche Aufdringlichkeit – das hat sich in der mittlerweile 8. Folge dann doch etwas abgenutzt.Glücklicherweise bekommen Butsch und Viola bald genug zu tun, um sich nicht ständig an ihren gegensätzlichen Ortsklischees aufgeilen zu müssen: Nachts im Park findet ein Obdachloser einen toten Mann. In dessen Hosentasche sich ein Autoschlüssel befindet. In dessen dazugehörigem Auto sich wiederum ein kleiner Junge versteckt hielt, den Butsch nur dank seines pädagogischen Gefühls mit aufs Revier gezerrt bekommt. Weil das Kind nicht spricht und noch dazu an Vitamin-D-Mangel leidet – viel in der Sonne ist es also nicht gewesen – bekommt es bald den Namen Kaspar zugewiesen – und entwickelt schnell eindeutige Präferenzen, bei welchem Kommissar es sich wohler fühlt. Und ja, das kann nur einer sein: Denn der unkomplizierte, draufgängerische, einfühlsame Ossi kommt natürlich viel besser an als die zugeknöpfte, korrekte, phrasenschwingende, verstockte Hamburgerin.Es folgt ein Exkurs, um Görlitz nicht nur mit den westdeutschen Klischees eines abgewirtschafteten, desolaten, provinziellen Ödlands darzustellen, sondern auch als Ort mit Potential – das aber nur zwielichtige Yuppies mit größenwahnsinnigen Slogans à la „Görlitz 2020“ ausnutzen wollen, und dabei noch massenweise öffentliche Gelder von der hochverschuldeten Kommune und dem noch viel verschuldeteren Land abgreifen.Erst spät kommt der Film dazu, sich an emotionaler Tiefe zu versuchen: Der gefundene Junge wurde schon lange von seinen (wirklichen) Eltern vermisst – doch statt enthemmter Wiedersehensfreude begegnet die Mutter der unberechenbaren Situation mit Angst: Was, wenn nach all den Jahren keine Liebe mehr bestehen kann?Leider flüchtet sich «Wolfsland» bald wieder in Allgemeinplätze und schematische Krimi-Handlungsstränge, anstatt sich mit vollendeter emotionaler Kraft diesem Thema zu stellen und auch die gebotene Trauer und den Schmerz auszuhalten. Denn auch „Das Kind vom Finstertor“ bleibt dem ursprünglichen Konzept treu – das da heißt: „Der Görlitzer und die Hamburgerin“.