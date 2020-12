Großer Erfolg beim Comeback von «Das Quiz mit Jörg Pilawa» bleibt vorerst aus

Wochenquotencheck

Mit der Bilanz nach der ersten Woche dürfte Das Erste nicht zufrieden sein.



Nach zehn Jahren Pause erhielt die Showihr Comeback im Ersten. Von Juli 2001 bis September 2010 liefen insgesamt 1.711 Folgen mit großem Erfolg. Das Format wurde damals beendet als Jörg Pilawa kurzzeitig zum ZDF wechselte. Inzwischen sind Quizshows wie «Wer weiß denn sowas?», «Gefragt – Gejagt» und «Quizduell» die großen Gewinner des Vorabends. Nun soll das Rateprogramm ausgebaut werden und die Neuauflage der Show erhielt den Sendeplatz um 16.10 Uhr. Zuvor liefen um diese Zeit Doku-Formate wie «Verrückt nach Meer», «Sehnsucht Segeln» oder «Die Tierärzte – Retter mit Herz».Folge eins ging am Montag, den 30. November auf Sendung. Zum Auftakt schalteten 1,02 Millionen Zuschauer ein und sicherten sich somit einen mauen Marktanteil von 8,0 Prozent. Auch mit einer Sehbeteiligung von 4,9 Prozent war Das Erste bei den Jüngeren weit vom Senderschnitt entfernt. Insgesamt verfolgten hier 0,11 Millionen Menschen wie sich das erste Kandidatenpaar schlug.Ein Quotenaufschwung war auch am Dienstag nicht zu beobachten. Stattdessen sank die Reichweite unter die Eine-Million-Zuschauermarke auf 0,95 Millionen Fernsehende. Auch bei der Quote musste der Sender einen Prozentpunkt einbüßen, so dass nur noch enttäuschende 7,0 Prozent übrigblieben. Das Publikum bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich zwar bei 0,11 Millionen, der Marktanteil fiel jedoch auf niedrige 4,0 Prozent.Am Mittwoch lockte der Sender 0,99 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Doch auch der Anstieg auf 7,6 Prozent bedeutete weiterhin ein unterdurchschnittliches Ergebnis. 0,12 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft schalteten hier ein und verbuchten eine maue Quote von 4,8 Prozent. Am Donnerstag setzte der Sender auf Wintersport und das Format musste pausieren.Die vierte Folge war somit am Freitag im Programm und überzeugte mit 1,04 Millionen Fernsehenden die meisten Menschen zum Einschalten. Für mehr als mäßige 7,5 Prozent reichte dies jedoch nicht. Auch bei den 0,11 Millionen endete die erste Woche mit einer niedrigen Sehbeteiligung von 4,1 Prozent.Die ersten Folgen der Neuauflage erfüllten bislang nicht die Erwartungen. Mit der Quizshow «Wer weiß denn sowas?», die im Moment den Vorabend im Ersten dominiert, kann sich das Format nicht messen. Vor zehn Jahren war die Sendung in aller Munde und generierte durchschnittlich zwischen vier und sechs Millionen Zuschauer. Von diesen Spitzenwerten ist die Neuauflage meilenweit entfernt.