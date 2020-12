Elliot Page wird weiterhin bei «Umbrella Academy» die Hauptrolle spielen

Köpfe

Page, der Star von Filmen wie «Juno» war, kündigte am Dienstag an, ab sofort Transgender zu sein.

Elliot Page wird weiterhin die Rolle der Vanya Hargreeves in der Netflix-Serieübernehmen. Yanva ist eine cis-geschlechtliche Frau, deren Supermacht darin besteht, Kraft durch den Einsatz von Ton zu entfesseln. Es gibt keine Pläne von den Produzenten, das Geschlecht der Figur zu ändern, so Insider zum Branchenblatt ‚Variety‘.Page, der Star von Filmen wie «Juno», kündigte am Dienstag in einer Social-Media-Botschaft an, dass er/sie ein nicht geschlechtsspezifischer Transgender sei. Pages kreditierter Name wurde bereits auf der IMDB-Seite aktualisiert. Netflix ist ebenfalls dabei, den Namen von Page in den Metadaten aller Titel zu aktualisieren."Trans-Schauspieler können sowohl Trans- als auch Cis-Geschlechter-Figuren spielen und tun dies auch. Ich bin sicher, dass Elliot in der «Umbrella Academy» und in vielen verschiedenen Rollentypen auch in Zukunft brillant sein wird", sagte Nick Adams, Direktor für Transgender-Medien bei GLAAD, gegenüber ‚Variety‘.