3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche wirft Quotenmeter einen Blick auf die Reichweiten der bekannten Quizshows. Hits waren sie alle drei nicht.

Jörg Pilawa startete am Montag mit seinem Quiz wieder durch. Die Neuauflage war allerdings kein Straßenfeger. Nur 1,02 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren wollten die neue Sendung sehen, die auf einen Marktanteil von acht Prozent kam. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,11 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent. Die letzte «Verrückt nach Meer»-Folge erzielte noch 1,19 Millionen Zuschauer, beim jungen Publikum wurden sieben Prozent Marktanteil gemessen.Kabel Eins strahlt derzeit am werktäglichen Morgen neue Folgen von «Genial daneben – Das Quiz» aus. Die Reichweiten der Doppelfolge lagen bei 0,04 sowie 0,08 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe sorgten die Formate, die ab 07.25 Uhr liefen, für schreckliche 0,9 und 1,5 Prozent Marktanteil. Im Vorfeld wiederholte man schon zwei Folgen, die mit 3,8 sowie 0,7 Prozent im Schnitt besser abschnitten.Die Quizshow bleibt auch zum Start der neuen Kalenderwoche ein Schuss in den Ofen. Am Montag wollten lediglich 0,68 Millionen Menschen das Format sehen, der Marktanteil belief sich auf 2,4 Prozent. Mit 0,21 Millionen Umworbenen sicherte man sich einen Marktanteil von 3,2 Prozent. Im Vorfeld schnappte sich «Buchstaben Battle» immerhin noch 4,7 Prozent.