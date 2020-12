Gugu Mbatha-Raw unterschreibt bei Apple

US-Fernsehen

Die Schauspielerin übernimmt die Hauptrolle in einem neuen Drama.

Apple hat einer Dramaserie mit Gugu Mbatha-Raw in der Hauptrolle einen direkten Serienauftrag erteilt. Die Serie trägt den Titelund stammt von der Autorin und ausführenden Produzentin Veronica West. Die Details der Serie werden unter Verschloss gehalten, mit der Ausnahme, dass es sich um einen Psychothriller handelt.Dieser wird aus acht Episoden bestehen, deren Produktion im nächsten Jahr beginnen soll. Zusammen mit West werden Reese Witherspoon und Lauren Neustadter über Hello Sunshine die Produktion leiten. Gugu Mbatha-Raw wird die Co-Produktion übernehmen, die Apple Studios werden in Zusammenarbeit mit Hello Sunshine produzieren.Durch die Serie bleibt Gugu Mbatha-Raw bei Apple, da die britische Schauspielerin in der ersten Staffel des Dramas «The Morning Show» mitgespielt hat, dessen Hauptdarstellerin und Produzentin Witherspoon ist. Zuletzt entwickelte West die Hulu-Serienadaption von «High Fidelity» mit Zoe Kravitz in der Hauptrolle.