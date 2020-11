Anna Torv dreht weitere australische Serie

International

Nach «Secret City» ist sie nun bei «The Newsreader» dabei.

Entertainment One (eOne) hat die internationalen Vertriebsrechte anerworben. Die neue Dramaserie wird von ABC (Australien) in Zusammenarbeit mit Werner Film Productions umgesetzt. Der ehemalige «Fringe»-Star Anna Torv spielt nach «Secret City» in einer weiteren australischen Serie die Hauptrolle.Die in den 1980er Jahren angesiedelte Serie spielt in einer energiegeladenen Nachrichtenredaktion und dreht sich um die Beziehung zwischen einer jungen Fernsehreporterin und der weiblichen Star-Moderatorin. Die Besetzung besteht aus Sam Reid, Robert Taylor, Stephen Peacocke, Chai Hansen und Marg Downey.«The Newsreader» wird durch Screen Australia und ABC unterstützt und von Film Victoria finanziert. Michael Lucas («Offspring») kreierte das Projekt und produziert mit Joanna Werner. Emma Freeman, die auch «Stateless» umsetzte, wird Regie führen.